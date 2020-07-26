الصين تطلق حملة عالمية لتسمية مركبتها الجوالة للمريخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصلحة الدولة للفضاء الصينية يوم الجمعة عن إطلاق حملة تسمية عالمية للمركبة الجوالة الصينية للمريخ.



وسيتم تنفيذ نشاط التسمية على أربع مراحل وهي: تقديم الاسم، واختيار الأسماء العشرة الأولى المقترحة من قبل الحكام، واختيار الأسماء الثلاثة الأولى عن طريق التصويت العام، والاختيار النهائي، وفقا لمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع للمصلحة.



ومن الآن وحتى منتصف ليل 12 أغسطس، يمكن للمشاركين تقديم الأسماء المقترحةمن خلال تطبيق "بايدو" للهواتف المحمولة، وهو قناة التقديم الرسمية، أو تقديمها إلى مكتب حملة التسمية العالمية في شكل ورقي.



وقال المركز إن الحملة من المتوقع أن تعزز تعميم المعرفة الفضائية وجذب انتباه الجمهور إلى صناعة الفضاء.



وأطلقت الصين مهمة سبر المريخ "تيانون-1" يوم الخميس، بهدف استكمال التحليق في المدار والهبوط والتجوال في مهمة واحدة، واتخاذ الخطوة الأولى في استكشافها الكوكبي للنظام الشمسي.



ومن المتوقع أن يصل "تيانون-1" إلى المريخ في حوالي فبراير 2021. وبعد دخوله إلى مدار المريخ، سوف يقضي شهرين إلى ثلاثة أشهر في مسح مواقع الهبوط المحتملة باستخدام كاميرا عالية الدقة للتحضير للهبوط في مايو.



وبعد الهبوط، سيتم إطلاق مركبة جوالة لإجراء استكشافات علمية بعمر متوقع لا يقل عن 90 يوما مريخيا (حوالي ثلاثة أشهر على الأرض)، وستنقل المركبة المدارية، مع عمر مصمم يبلغ عاما واحدا على المريخ (حوالي 687 يوما على الأرض)، ستنقل الاتصالات للمركبة الجوالة أثناء إجرائها أعمال الاستكشاف العلمي الخاصة بها.