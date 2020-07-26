حركة حماس تعلق على مقتل أمين سر حركة فتح في بلاطة





ودعت جماهير شعبنا جميعاً للوقوف صفاً واحداً في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه قضيتنا وشعبنا لمؤامرة كبيرة، وندعو الجميع للوقوف صفاً واحداً وتجنب ما يثير الفتن ويشق الصف الوطني.

رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة نابلس بخالص التعزية والمواساة من عائلة عماد الدين دويكات أمين سر حركة فتح في منطقة بلاطة، كما تقدمت بالتعزية لعائلة دويكات في محافظة نابلس والداخل والشتات والإخوة في حركة فتح في محافظة نابلس.وقالت لحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إننا نطالب السلطة بالتحقيق الجاد في الحادث، وتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة، كما ندعو السلطة إلى ضبط السلاح وتحريم استخدامه ضد المواطنين.