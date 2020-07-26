25 أسيرًا يُنهون تعليمهم الجامعي من داخل الأسر

أنهى 25 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعليمهم الجامعي من داخل سجون الاحتلال، وحصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي 2019/2020.

ومع مجيئ السلطة الفلسطينية، تولت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان التوجيهي داخل السجون تحت إشرافها ورعايتها، مع احتفاظ إدارة السجون الإسرائيلية بالدراسة الجامعية الحصرية للجامعة العبرية المفتوحة.

رام الله - دنيا الوطنوقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن برنامج تعليم الأسرى داخل السجون يأتي نتاجاً لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة التعليم العالي وهيئة الأسرى وجامعة القدس المفتوحة.وأوضحت الهيئة أن التدريس يجري حالياً في ستة معتقلات وهي: (النقب، وريمون، وايشل، وجلبوع، ونفحة، وعسقلان).وأضافت الهيئة أن جهوداً حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة وجامعة القدس المفتوحة لإتاحة الفرصة للأسيرات في معتقل "الدامون" لإكمال تعليمهم الجامعي والحصول على درجة البكالوريوس.وبدوره أكد رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر أن نضال الأسرى لم يتوقف عند حدود السجن، وبإرادتهم تمكنوا من تحدي السجان وتحقيق هدفهم بتحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم ومعرفة، مباركا للأسرى الخريجين ولذويهم، ومثمنا جهودهم المبذولة وإنجازاتهم على مدار السنوات.ويذكر أن هناك (1070) أسيراً داخل سجون الاحتلال ملتحقون حالياً ببرامج تعليمية لإكمال شهادتهم الجامعية الأولى (البكالوريوس)، من بينهم (832) أسيراً ملتحقون حالياً بالبرنامج التعليمي الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة.وجدير بالذكر، أن بداية التعليم عبر الجامعات للأسرى بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما خاض الأسرى الفلسطينيون معارك الأمعاء الخاوية لحصولهم على عدة مطالب، وكان منها عقد امتحان التوجيهي داخل السجون المركزية، والالتحاق بالجامعة العبرية المفتوحة؛ وكان لهم ما أرادوا.وكانت العملية التعليمية في البداية بطيئة وتصطدم بابتزاز إسرائيلي واضح؛ الأمر الذي كان في غالب الأحيان يجعل من إتمام العملية التعليمية، سواء الحصول على شهادة التوجيهي أو الدراسة الجامعية، أمرًا شبه مستحيل.وفي عام 2006 وبعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"؛ منعت مصلحة السجون الإسرائيلية العملية التعليمية في كافة السجون، وبالتالي حرمت كل الأسرى من إكمال تحصيلهم الثانوي أو الجامعي.وبعد صفقة التبادل "وفاء الأحرار"، بدأت تعود الدراسة لعدد من السجون، قام مروان البرغوثي بعقد اتفاقية مع جامعة القدس"أبو ديس" وسجن هداريم فقط، لتدريس مساقات درجة البكالوريوس في بعض التخصصات.وبعد ذلك، عام 2014 قام وزير الأسرى فيه حينه عيسى قراقع، بتوقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة القدس المفتوحة لتدريس بعض التخصصات، داخل السجون التي تتوفر فيها لجنة علمية من حملة شهادات الماجستير فأعلى.ونجحت الحركة الأسيرة في إيجاد نظام داخلي في السجون يضمن شفافية ومصداقية التعليم تحت إشراف عدد من الأسرى من حمَلة الشهادات العليا، وذلك بعد حرمان الأسرى من الجامعة المفتوحة.ومازالت الحركة الأسيرة تتابع التطوّر والتقدّم، مشكّلة مجتمعاً فلسطينياً واعياً مثقّفاً ومنسجماً خلف القضبان ومحيطاً بكل المخاطر التي تحيق بقضيتنا.