الاتحاد العالمي للدفاع عن حقوق الطفل يمنح الأسير الحلبي الدكتوراة الفخرية





رام الله - دنيا الوطنمنح الاتحاد العالمي للدفاع عن حقوق الطفل الإنسان، شهادة الدكتوراة الفخرية، للأسير الفلسطيني محمد الحلبي، مدير مؤسسة (الرؤية) العالمية، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها مع أطفال قطاع غزة، وتقديم الدعم النفسي والإنساني والإغاثي للأطفال وعوائلهم، طيلة عمله في مؤسسة الرؤية في المحافظات الجنوبية.وتأتي هذه الشهادة، بعد أعوام من منحه لقب بطل العمل الإنساني، من قبل الأمم المتحدة عام 2014.ويذكر، أن الحلبي أسير فلسطيني، اعتقل عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، أثناء عودته إلى قطاع غزة، خلال عمله في مؤسسة (الرؤية) العالمية، صباح 15 حزيران/ يونيو، ويعرض الحلبي أمام محكمة بئر السبع للمرة الـ 144، ويعتبر صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة.ونشر والده، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تغريدة، يطالب من خلالها، بالإفراج عن نجله محمد.