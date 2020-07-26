"صحة" القدس: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) مرشح للازيادة في المحافظة





وبيّن أن 57 إصابة بفيروس (كورونا)، سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في ضواحي القدس.





رام الله - دنيا الوطنقال خالد شيحة، مدير صحة القدس: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) مرشح للازيادة في المحافظة بشكل كبير، نتيجة استمرار العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال، أمام أجهزة الطب الوقائي.وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن طواقم الطب الوقائي، تعمل بشكل كبير من أجل الوصول إلى كافة المخالطين للمصابين، إلا أن العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال، تحول دول أخذ فحوصات لكافة المخالطين.