القدس: ثلث محلات البلدة القديمة أُغلقت بسبب جائحة (كورونا)





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن نحو ثلث محلات البلدة القديمة، أُغلقت، وأن هناك 300 محل إضافي من المتوقع أن تغلق.



ودعا الحسيني، أبناء شعبنا كافة، ممن يستطيع الوصول إلى القدس بأن يتوجه إلى البلدة القديمة، والشراء من تجارها، لدعمهم ومساندتهم.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الغرفة التجارية في القدس، لؤي الحسيني: إن الحركة التجارية في المدينة، خاصة في البلدة القديمة، شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، جراء جائحة (كورونا) وممارسات الاحتلال.