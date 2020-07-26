القدس: ثلث محلات البلدة القديمة أُغلقت بسبب جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الغرفة التجارية في القدس، لؤي الحسيني: إن الحركة التجارية في المدينة، خاصة في البلدة القديمة، شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، جراء جائحة (كورونا) وممارسات الاحتلال.
قال رئيس الغرفة التجارية في القدس، لؤي الحسيني: إن الحركة التجارية في المدينة، خاصة في البلدة القديمة، شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، جراء جائحة (كورونا) وممارسات الاحتلال.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن نحو ثلث محلات البلدة القديمة، أُغلقت، وأن هناك 300 محل إضافي من المتوقع أن تغلق.
ودعا الحسيني، أبناء شعبنا كافة، ممن يستطيع الوصول إلى القدس بأن يتوجه إلى البلدة القديمة، والشراء من تجارها، لدعمهم ومساندتهم.
ودعا الحسيني، أبناء شعبنا كافة، ممن يستطيع الوصول إلى القدس بأن يتوجه إلى البلدة القديمة، والشراء من تجارها، لدعمهم ومساندتهم.
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