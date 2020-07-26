ناصر الدين: شحنة أدوية بأربعة ملايين شيكل وسيارتا إسعاف ستُسلم لـ "الصحة"

شحنة أدوية - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس صندوق "وقفة عز"، طلال ناصر الدين، اليوم الأحد: إن هناك شحنة أدوية بقيمة أربعة ملايين شيكل، إضافة إلى سيارتي إسعاف، سيتم تسليمها خلال الأسبوع الجاري لوزارة الصحة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الصندوق بانتظار انتهاء الترتيبات مع وزارة الصحة.



وفي سياق آخر، أكد ناصر الدين، أن صرف المساعدات للمستفيدين في المخيمات في المرحلة الأخيرة، سيكون في أي لحظة.



وأضاف: أنه لم يتبق إلا استلام قوائم الأسماء، وأرقام الحسابات من اللجان الشعبية للمخيمات لتحويل المبالغ.