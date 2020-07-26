عبر (فيسبوك).. الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير بمواطنة في الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة، اليوم الأحد، ملابسات جريمة تهديد وتشهير، طالت مواطنة عبر موقع (فيسبوك)، حيث ألقت القبض على الفاعل في الخليل.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه وبناءً على شكوى، تقدمت بها مواطنة لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة تتعلق بقيام مجهول بتهديدها والتشهير بها، والإساءة لسمعتها عن طريق نشر صورها ومعلوماتها الخاصة على موقع (فيسبوك)، على الفور باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.



وأضافت: بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، والقبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة.



وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.