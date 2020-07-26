التنمية الاجتماعية بغزة توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات الإنسانية

علقت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت، على منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية الفقيرة بغزة.



وقالت الكحلوت، وفق إذاعة (صوت الأقصى): "لدينا قواعد بيانات مشتركة، تعمل من خلالها الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات للحالات المتعففة، بهدف منع ازدواجية التوزيع".



وأضافت الكحلوت: "البرنامج المشترك الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً، يسمح بدخول الجمعيات الخيرية المرخصة إليه، وعرض كافة بيانات الأسر المحتاجة والمتعففة لمنع ازدواجية توزيع المساعدات".



وتابعت: "البرنامج مفتوح أمام كافة الجمعيات الخيرية، ونأمل دخول أعداد كبيرة لهذا البرنامج في الفترة المقبلة؛ لتحقيق عدالة التوزيع ومنع الازدواجية".



وأكملت: "البرنامج يحمل قواعد بيانات موحدة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، حول الأسر الفقيرة؛ لتسهيل عملية البحث عن الحالات الإنسانية، ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة أم لا".



واستطردت: "هناك جهود حثيثة تبذل من قبل الطواقم العاملة بالوزارة، والقائمة على عمل البرنامج منعاً لازدواجية تقديم المساعدات للحالات المحتاجة".



وأكملت: "ندعو الجمعيات الخيرية الحاصلة على ترخيص من الداخلية والتنمية الاجتماعية للدخول إلى البرنامج المشترك باعتباره البوابة الوحيدة أمام توحيد توزيع المساعدات في قطاع غزة".



واستكملت: "أي حالة إنسانية تذهب للتسجيل للاستفادة من المساعدات، يكون لدى الجمعية الخيرية تفاصيل عنها من خلال الاطلاع على قاعدة البيانات المشتركة، ومعرفة ما إذا كانت مستفيدة من جمعيات أخرى أم لا".



وقالت: "تمكنا من توزيع 70 ألف مساعدة خلال الفترة الماضية، بالاعتماد على البرنامج بفلترة الأسماء، وتوزيعها على الأسر المحتاجة دون أي ازدواجية".

رام الله - دنيا الوطن