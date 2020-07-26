عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان





وفيما يلي نص البيان:



نحن عشيرة الحسنات في الوطن والشتات، ممثلة بمختارها الشيخ شحادة الحسنات "أبو محمد" تلقينا خبر اعتقال ابننا الداعية محمود الحسنات عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي.



نفيد للعموم، بأنه جاري التحقق ومتابعة الأمر من طرفنا وحيثيات الموضوع من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في جمهورية السودان.



وسنطلعكم على أي جديد، وتهيب العشيرة بالجميع عدم إصدار أي بيان إلا من خلال صفحتها الرسمية، وإن العشيرة غير مسؤولة عن أي بيان.



وتؤكد العشيرة على كامل الاحترام والتقدير لدولة السودان الشقيق، ودورها المساند للقضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عشيرة الحسنات في فلسطين، اليوم الأحد، بياناً بشان نبأ اعتقال الداعلية، محمود الحسنات في السودان.وقالت العشيرة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "جاري التحقق ومتابعة الأمر من طرفنا وحيثيات الموضوع من خلال التواصل مع السفارة الفلسطينية في جمهورية السودان".