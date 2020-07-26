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شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن اتصالات فتح وحماس و(كورونا)

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن اتصالات فتح وحماس و(كورونا)
الرئيس عباس ونظيره التركي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس محمود عباس، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وقدم الرئيس عباس الشكر لأردوغان على مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مشيداً بالموقف التركي الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مواصلة تركيا جهودها مع الأطراف الدولية المعنية؛ لوقف عملية الضم والانتهاكات الإسرائيلية لشعبنا ومقدساته.

وأطلع الرئيس عباس نظيره التركي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع الأطراف الدولية كافة؛ لإحباط مخططات الضم الإسرائيلية، التي في حال تنفيذها ستقضي على فرص تحقيق السلام، وستدخل المنطقة في فوضى وعنف، وسيكون على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال.

ووضع الرئيس عباس أردوغان، في صورة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس؛ لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مؤكداً حرصه الكامل على الوصول لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية.

واستعرض الرئيس، الجهود التي تقوم بها فلسطين لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس (كورونا)، والخطط الموضوعة للحد منها، مثمناً الدعم التركي في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وشدد، على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية لمنع الضم الإسرائيلي، المخالف للشرعية الدولية، مؤكداً أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال.

وأكد أهمية التواصل الإيجابي، الذي يجري بين حركتي فتح وحماس، وصولاً لتحقيق المصالحة الكاملة، وتوحيد المواقف لمواجهة الاحتلال.

وتبادل الرئيس ونظيره التركي، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن أملهما بأن يعود على الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.

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