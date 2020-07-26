وزير الاقتصاد يفتتح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بدعم ياباني



يأتي إنشاء مركز (خيطان) ضمن أنشطة مشروع "تعزيز القابلية للتوظيف عند النساء والشباب في دولة فلسطين من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج"، الممول من حكومة اليابان والمنفذ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني من قبل (يونيدو) خلال خمسة عشر شهراً من الأنشطة المتواصلة.



وافتتح المركز في محافظات شمال الضفة الغربية، ومقره في غرفة تجارة وصناعة محافظة جنين، وضمن الشراكات التي ينظمها المشروع بمشاركة الوزير العسيلي، والسفير الياباني لدى دولة فلسطين في فلسطين، ماسايوكي ماغوشي، وأحمد الفرا، رئيس مكتب برنامج (يونيدو) في فلسطين، الذين قاموا بإطلاق مشترك للمركز وخدماته بمشاركة من العديد مع الشركاء، خاصة، وزيرة المرأة آمال حمد، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، بالإضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص في الغرف والاتحادات الصناعية ذات العلاقة.



ويعتبر (خيطان) المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بمثابة حجر الزاوية؛ لتطوير مهارات تصميم الأزياء والقدرات التقنية لكل من المصممين والرياديين، وكذلك للعمل نحو المساهمة في توظيف النساء والشباب العاملين في سلسلة القيمة التي يهدف هذا لمشروع إلى دعمها وتعزيزها.



والتقى المشاركون بالشركاء وممثيلهم، الذين سيعملون على تفعيل أنشطة المركز، كما قاموا بجولة افتراضية للتعرف على مختلف الخدمات والمعدات التي تم تزويد المركز بها، والتي تهدف إلى دعم الإبداع وإنشاء نماذج أصيلة للمجموعات وإيجاد أطر تعاون جديد بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة لصناعة الملابس والنسيج؛ لتوسيع الأسواق الحالية، واستكشاف أسواق جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدخول إليها.



وقال العسيلي: إن "احتفال اليوم مقام بتعاون آخر ملموس بين (يونيدو) والوزارة من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة، موجهة نحو تصميم الأزياء، كما أنه علامة بارزة في تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج في فلسطين"، معرباً عن شكره وتقديره لحكومة اليابان على دعمها في تمويل المركز بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).





وأكد أن "الدعم الذي يستهدف رفد المنشآت الصناعية بالوسائل العملية والأساليب الحديثة، وخاصة باستخدام منهجية الصناعات الإبداعية الذي أتقنته يونيدو في فلسطين، يتماشى تماماً مع أهداف استجابة الحكومة لجائحة (كورونا)، (كوفيد- 19) والذي سيعمل على تطوير قدرات سلاسل القيمة الوطنية في مثل هذه الأوقات بشكل أكبر يتلاءم مع التغيرات العالمية".



وبين العسيلي أننا سنرى نتائج المركز في خلق فرص تشغيل وتعزيز فرص التصدير وحاضنة محفزة على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الملابس، لافتا إلى التطلع نحو انشاء شركات ومشاغل متخصصة في مجال إنتاج الملابس على غرار مصانع انتاج الكمامات واللباس الواقي البالغة نحو 55 منشأة صناعية متخصصة في هذا المجال.



ويقدم المركز الإبداعي مجموعة من الخدمات والقاعات التي تدعم مجالات تفصيلية في الصناعة، مثل توفير قاعة الآلات الخياطة الحديثة والمحوسبة، ومختبر للحاسوب موجه للتصميم الالكتروني وتسهيل القص لضمان القياسية في العمل، وقاعة تصنيع العينات، والمكتبة، وقاعة التصميم اليدوي، ومكاتب الإدارة، وغرفة التخزين، والتي توفر معًا منصة فعالة لتنشيط التصميم والإنتاج الاحترافي والإبداعي لتطوير الأعمال والأسواق في سلسلة القيمة لصناعة الملابس والنسيج.



ويتمتع المركز الإبداعي لتصميم الأزياء (خيطان) بتصميم داخلي حديث يرحب ويحفز على الانفتاح والإبداع، كما يوفر المعدات والأدوات المختلفة ويجعلها متاحة للمصممين والرياديين من جميع أنحاء فلسطين.



وذكر السفير ماغوشي "أنه من خلال إنشاء مركز تصميم الأزياء الإبداعي، نأمل أن يتم تشجيع العديد من الريادين والمصممين، وخاصة فئة الشباب والشابات، على تطوير نماذج إبداعية للأعمال الجديدة التي يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة في قطاع الملابس والأزياء وذلك من أجل تحفيز الأنشطة المدرة للدخل، كأساس رئيسي للتنمية المستدامة".



وأكد السفير على أن "المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز امكانيات الشركات وزيادة قدراتها التنافسية ضمن سلسلة القيمة للملابس والنسيج في فلسطين، وأن ذلك يتم من خلال توفير منصة صلبة لتفعيل التصميم الإحترافي والإبداعي، والإنتاج، وتطوير الأعمال".



وقال السفير ماغوشي: إن "المركز الذي نحتفل به اليوم يتضمن تصميم وتطبيق برامج تدريبية شاملة ترتكز على الإبداع، والذي سيعمل على تطوير المهارات؛ ليصبح محور الموضة في فلسطين".





بدوره، قال الفرا: "إن المركز الإبداعي لتصميم الأزياء (خيطان) سيقدم على الفور خدمات للمصممين والريادين في مجال صناعة الأزياء، بما في ذلك تطوير الأعمال، وخدمات التصميم وتطوير النماذج الأولية بطريقة مستدامة، ومن خلال التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية المختلفة"، مؤكداً أن هذا المركز مجهز بأحدث التقنيات والأدوات التي تتيح الفرصة للمستفيدين بالتقدم بثقة في أسواق جديدة.



وأشار الفرا إلى أن المشروع هو علامة بارزة أخرى لما تحققه اليونيدو من خلال المنهجية الداعمة لإنشاء التكتلات الإبداعية في فلسطين بنتائج مثبتة وملموسة لافتا ال دعم (يونيدو) إنشاء التكتلات الإبداعية في سلسلة القيمة للأثاث في نابلس، وسلسلة القيمة للحرف اليدوية في بيت لحم، من خلال مشروع تجريبي ممول من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، بالإضافة إلى تطوير سلسلة القيمة للأحذية في الخليل بدعم من إيطاليا.



وتعمل هذه المنهجية على توفير الدعم المباشر والهادف لأكثر من 50 شركة من الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات المستهدفة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي لسلاسل القيمة وتعزيز فرص النمو، وبالتالي زيادة فرص العمل.



وتجدر الإشارة إلى أن لانتهاء من إنشاء المركز الإبداعي لتصميم الأزياء (خيطان) قد تم خلال فترة الطوارئ الصحية لجائحة (كورونا)، (كوفيد- 19)، مما ضاعف جهود فريق المشروع بأكمله، والذي يسعده أخيراً جعل المركز متاحاً للجمهور، وسيستمر الشركاء في تنفيذ أنشطة المركز، بما يتوافق مع التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية لوزارتي الصحة، والاقتصاد الوطني.



رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي والمكتب التمثيلي لليابان في فلسطين، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) اليوم الأحد، المركز الإبداعي لتصميم الأزياء والخدمات الموجهة، خصيصاً لكل من المصممين والريادين العاملين في مجال الملابس والأزياء في محاولة لتطوير سلسلة القيمة الصناعية في فلسطين.