لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها



تناشد الطالبة تمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمساعدتها و تكفل رسومها الجامعيهة ومنحها منحة دراسية لكي تستطيع الطالبة مواصلة تعليمها .



وتعيش عائلة الطالبة أوضاع اقتصادية صعبة خاصة أن والدها عاطل عن العمل ، فهو لا يقدر على تأمين المواصلات من أجل الذهاب إلى الجامعة .



رغم الظروف التي تعيش فيها الطالبة تمام إلا انها استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها وتحصل على معدل 96 بالثانوية العامة.



في النهاية تأمل الطالبة من أهل الخير ورئيس الفلسطيني محمود عباس بمساعدتها على اكمال تعمليها الجامعي .



للتواصل: 0597062585



رام الله - دنيا الوطنناشدت الطالبة تمام محمد سلام الملالحة الحاصلة على معدل 96.1 في الفرع العلمي والتي تعتبر من أوائل مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات. الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها بتخصص الطبويعتبر تخصص الطب بالنسبة للطالبة الملالحة حلم راودها منذ الصغر، لكن عندما كبرت لم تستطع أن تحقق حلمها بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها .