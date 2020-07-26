لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها

لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الطالبة تمام محمد سلام الملالحة الحاصلة على معدل 96.1 في الفرع العلمي والتي تعتبر من أوائل مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات. الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها بتخصص الطب
ويعتبر تخصص الطب بالنسبة للطالبة الملالحة حلم راودها منذ الصغر، لكن عندما كبرت لم تستطع أن تحقق حلمها بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها .
تناشد الطالبة تمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمساعدتها و تكفل رسومها الجامعيهة ومنحها منحة دراسية لكي تستطيع الطالبة مواصلة تعليمها .
وتعيش عائلة الطالبة أوضاع اقتصادية صعبة خاصة أن والدها عاطل عن العمل ، فهو لا يقدر على تأمين المواصلات من أجل الذهاب إلى الجامعة .
رغم الظروف التي تعيش فيها الطالبة تمام إلا انها استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها وتحصل على معدل 96 بالثانوية العامة.
في النهاية تأمل الطالبة من أهل الخير ورئيس الفلسطيني محمود عباس بمساعدتها على اكمال تعمليها الجامعي .
للتواصل: 0597062585
ناشدت الطالبة تمام محمد سلام الملالحة الحاصلة على معدل 96.1 في الفرع العلمي والتي تعتبر من أوائل مدرسة صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات. الرئيس محمود عباس بتكفل دراستها بتخصص الطب
ويعتبر تخصص الطب بالنسبة للطالبة الملالحة حلم راودها منذ الصغر، لكن عندما كبرت لم تستطع أن تحقق حلمها بسبب الأوضاع الصعبة لعائلتها .
تناشد الطالبة تمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمساعدتها و تكفل رسومها الجامعيهة ومنحها منحة دراسية لكي تستطيع الطالبة مواصلة تعليمها .
وتعيش عائلة الطالبة أوضاع اقتصادية صعبة خاصة أن والدها عاطل عن العمل ، فهو لا يقدر على تأمين المواصلات من أجل الذهاب إلى الجامعة .
رغم الظروف التي تعيش فيها الطالبة تمام إلا انها استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها وتحصل على معدل 96 بالثانوية العامة.
في النهاية تأمل الطالبة من أهل الخير ورئيس الفلسطيني محمود عباس بمساعدتها على اكمال تعمليها الجامعي .
للتواصل: 0597062585
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