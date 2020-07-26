بيت لحم: تعافي 60% من مصابي فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت محافظة بيت لحم، تعافي 318 مصاباً من فيروس (كورونا)، من أصل 536، أي بنحو 60% من إجمالي الاصابات، وفق ما قال مدير صحة محافظة بيت لحم، شادي اللحام.



وأضاف في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، المسارات الوبائية انخفضت من 18 مساراً إلى ثمانية مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأعرب عن شكره لكافة طواقم وزارة الصحة، ممثلة بالوزيرة مي الكيلة، وقادة الأجهزة الأمنية والأفراد، وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.