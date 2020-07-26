"الصحة" بغزة تكشف عن تقريرها اليومي الخاص بتطورات الحالة الوبائية





وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بفيروس (كورونا) بالقطاع، خمس حالات.



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رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تقريرها اليومي الخاص بتطورات الحالة الوبائية في القطاع.وقالت "الصحة" بغزة، إنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.