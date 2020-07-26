(كوورنا) حول العالم: أكثر من 16 مليون مصاب و644 ألف حالة وفاة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في العالم 16 مليوناً، في حين وصل عدد الوفيات إلى 644 ألف حالة.



ووفق إحصاء لوكالة أنباء (رويترز)، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات، مسجلة 146326وفاة وأربعة ملايين و194768 إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 86449 وفاة ومليونين و394513 إصابة.



وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليوناً و336861، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 31358 وفاة.



وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 806720، وإن لم تتجاوز وفياتها 13192، وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب أفريقيا بواقع 434200 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 6343.



واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 45738، فيما أزاحت المكسيك إيطاليا من المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 43374 حالة.