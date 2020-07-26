"كهرباء القدس" تُناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي والالتزام بالإرشادات

وأكدت الشركة أن طواقمها الفنية والهندسة في كهرباء القدس تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أزمات طارئة أو أية تشويشات قد تحدث خلال موجة الحر، خصوصاً مع تزايد الطلب على استهلاك التيار الكهربائي من قبل المشتركين.، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أية أعطال من خلال الاتصال على مركز المعلومات والاتصال التابع للشركة اعلى الأرقام التالية: 1800211511 أو 6269333، أو 1800900900 أو 2947650.



وبينت الشركة، أن استمرار التوعية في ترشيد استهلاك الكهرباء هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشركة كونها تخفف عن كاهل المواطن مادياً، وتجنب المشترك انقطاع التيار نتيجة لكثرة استخدام الأدوات الكهربائية خلال فصل الصيف.كما طالبت الشركة من جميع مشتركيها بتفقد سلامة الأجهزة والأسلاك الكهربائية، حيث قد يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء أو التسبُّب في الحوادث لا سمح الله.



رام الله - دنيا الوطنناشدت شركة كهرباء محافظة القدس، كافة المشتركين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، واتباع النصائح والتعليمات المتعلقة بالترشيد، تحسباً من ارتفاع الأحمال على الشبكات في ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً في ساعات الذروة التي تبدأ ما بين الساعة 11 ظهراً والخامسة مساء، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة.ودعت الشركة مشتركيها في منطقة أريحا والأغوار إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع تشغيل المكيفات في وقت واحد، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في تلك المناطق.وبينت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار التوعية في ترشيد استهلاك الكهرباء هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشركة كونها تخفف عن كاهل المواطن مادياً، وتجنب المشترك انقطاع التيار نتيجة لكثرة استخدام الأدوات الكهربائية خلال فصل الصيف.كما طالبت الشركة من جميع مشتركيها بتفقد سلامة الأجهزة والأسلاك الكهربائية، حيث قد يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء أو التسبُّب في الحوادث لا سمح الله.وأشارت إلى أن الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، يُسهم بشكل كبير في التخفيف من الضغط على التيار الكهربائي مما يوفر خدمة ذات جودة أعلى من جهة، وفي تخفيض فاتورة الكهرباء والتكلفة على المواطنين من جهة أخرى، خصوصاً استخدام أجهزة التكييف من حيث تحديد درجات الحرارة المعقولة وضبطها عند درجة 24 مئوية خلال ساعات الذروة، واستخدام الإنارة الموفرة للطاقة، وإطفاء الإنارة في الغرف غير المشغولة، بالإضافة إلى تجنب استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد خلال فترة الذروة لتجنب تحميل الشبكة أحمالاً زائدة.