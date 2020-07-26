عاجل

  • السعودية: تسجيل 30 وفاة بفيروس (كورونا) و1968 إصابة جديدة وشفاء 2541

شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تُناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي والالتزام بالإرشادات

"كهرباء القدس" تُناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي والالتزام بالإرشادات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت شركة كهرباء محافظة القدس، كافة المشتركين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، واتباع النصائح والتعليمات المتعلقة بالترشيد، تحسباً من ارتفاع الأحمال على الشبكات في ظل موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً في ساعات الذروة التي تبدأ ما بين الساعة 11 ظهراً والخامسة مساء، الأمر الذي قد يزيد من الضغط على شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة. 

ودعت الشركة مشتركيها في منطقة أريحا والأغوار إلى تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع تشغيل المكيفات في وقت واحد، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في تلك المناطق.

وبينت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار التوعية في ترشيد استهلاك الكهرباء هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشركة كونها تخفف عن كاهل المواطن مادياً، وتجنب المشترك انقطاع التيار نتيجة لكثرة استخدام الأدوات الكهربائية خلال فصل الصيف.كما طالبت الشركة من جميع مشتركيها بتفقد سلامة الأجهزة والأسلاك الكهربائية، حيث قد يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء أو التسبُّب في الحوادث لا سمح الله.

وأشارت إلى أن الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، يُسهم بشكل كبير في التخفيف من الضغط على التيار الكهربائي مما يوفر خدمة ذات جودة أعلى من جهة، وفي تخفيض فاتورة الكهرباء والتكلفة على المواطنين من جهة أخرى، خصوصاً استخدام أجهزة التكييف من حيث تحديد درجات الحرارة المعقولة وضبطها عند درجة 24 مئوية خلال ساعات الذروة، واستخدام الإنارة الموفرة للطاقة، وإطفاء الإنارة في الغرف غير المشغولة، بالإضافة إلى تجنب استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد خلال فترة الذروة لتجنب تحميل الشبكة أحمالاً زائدة.

وأكدت الشركة أن طواقمها الفنية والهندسة في كهرباء القدس تعمل بكل طاقتها على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أزمات طارئة أو أية تشويشات قد تحدث خلال موجة الحر، خصوصاً مع تزايد الطلب على استهلاك التيار الكهربائي من قبل المشتركين.، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أية أعطال  من خلال الاتصال على مركز المعلومات والاتصال التابع للشركة اعلى الأرقام التالية: 1800211511 أو 6269333، أو 1800900900 أو 2947650.

وبينت الشركة، أن استمرار التوعية في ترشيد استهلاك الكهرباء هو مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشركة كونها تخفف عن كاهل المواطن مادياً، وتجنب المشترك انقطاع التيار نتيجة لكثرة استخدام الأدوات الكهربائية خلال فصل الصيف.كما طالبت الشركة من جميع مشتركيها بتفقد سلامة الأجهزة والأسلاك الكهربائية، حيث قد يؤدي أي عطب إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء أو التسبُّب في الحوادث لا سمح الله.

أخبار ذات صلة

عشيرة &#34;الحسنات&#34; تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن اتصالات فتح وحماس و(كورونا)

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين عباس وأردوغان بشأن اتصالات فتح وحماس و(كورونا)

وزير الاقتصاد يفتتح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بدعم ياباني

وزير الاقتصاد يفتتح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بدعم ياباني

شاهد: حملة شعبية تدعو لتبني رؤية &#34;سلام فياض&#34; لاستعادة الوحدة الوطنية

شاهد: حملة شعبية تدعو لتبني رؤية "سلام فياض" لاستعادة الوحدة الوطنية

لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها

لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها

بيت لحم: تعافي 60% من مصابي فيروس (كورونا)

بيت لحم: تعافي 60% من مصابي فيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عن تقريرها اليومي الخاص بتطورات الحالة الوبائية

"الصحة" بغزة تكشف عن تقريرها اليومي الخاص بتطورات الحالة الوبائية

الديمقراطية: شهداء شعبنا مقاتلون من أجل الحرية وقتلى جيش الاحتلال مجرمو حرب

الديمقراطية: شهداء شعبنا مقاتلون من أجل الحرية وقتلى جيش الاحتلال مجرمو حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

عشيرة &#34;الحسنات&#34; تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

وزير الاقتصاد يفتتح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بدعم ياباني

وزير الاقتصاد يفتتح المركز الإبداعي لتصميم الأزياء بدعم ياباني

لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها

لا يستطيع توفير مواصلات ابنته.. والد الطالبة الملالحة يناشد الرئيس بتكفل دراستها

بيت لحم: تعافي 60% من مصابي فيروس (كورونا)

بيت لحم: تعافي 60% من مصابي فيروس (كورونا)

&#34;كهرباء القدس&#34; تُناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي والالتزام بالإرشادات

"كهرباء القدس" تُناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي والالتزام بالإرشادات

الديمقراطية: شهداء شعبنا مقاتلون من أجل الحرية وقتلى جيش الاحتلال مجرمو حرب

الديمقراطية: شهداء شعبنا مقاتلون من أجل الحرية وقتلى جيش الاحتلال مجرمو حرب

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف المشاركة في الجريمة الإسرائيلية بحق القدس

الشعبية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف المشاركة في الجريمة الإسرائيلية بحق القدس

طولكرم: قرار بفتح بلدة &#34;عتيل&#34; بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتتبع الخارطة الوبائية

طولكرم: قرار بفتح بلدة "عتيل" بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتتبع الخارطة الوبائية

منوعات

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

عربي

طلال أبو غزالة يُحدد الحل الوحيد لإنقاذ الدول العربية من الأزمة الاقتصادية

طلال أبو غزالة يُحدد الحل الوحيد لإنقاذ الدول العربية من الأزمة الاقتصادية

الأردن: استئناف الرحلات الجوية لنحو 20 دولة بالخامس من الشهر المقبل

الأردن: استئناف الرحلات الجوية لنحو 20 دولة بالخامس من الشهر المقبل

سوريا: مقتل ثمانية بانفجار سيارة مفخخة بمدينة &#34;رأس العين&#34;

سوريا: مقتل ثمانية بانفجار سيارة مفخخة بمدينة "رأس العين"

الصومال: صراع بين الرئيس ورئيس الوزراء يُطيح بالحكومة

الصومال: صراع بين الرئيس ورئيس الوزراء يُطيح بالحكومة