إيران تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت إيران، اليوم الأحد، تسجيل الأرقام المرتفعة في معدل الوفيات والإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد.



سجلت وزارة الصحة في البلاد، 216 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 15700 شخص.



كما سجلت البلاد 2333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، 291172 مصاباً.



وأضافت الوزراة: أن 3695 مصاباً بفيروس (كورونا) في حالة صحية حرجة، يعالجون في غرف العناية المركزة.