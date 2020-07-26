طولكرم: قرار بفتح بلدة "عتيل" بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتتبع الخارطة الوبائية











رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، فتح بلدة "عتيل"، وذلكبعد إجراء الفحوصات الصحية اللازمة من طواقم الطب الوقائي في البلدة، وتتبع الخارطة الوبائية، وبعد التشاور مع الجهات المختصة.وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي هذا المرض، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.