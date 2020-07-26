الشرطة والأجهزة الأمنية تكشفان ملابسات وفاة فتى في الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم، ملابسات وفاة الفتى عدي جواد النتشة، البالغ من العمر (17 عاماً)، والذي أعلن عن وفاته قبل يومين بمدينة الخليل.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بأن الفتى قد أدخل قبل يومين إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل مصاباً بجروح بالغة الخطورة، وقد حاول الأطباء إسعافه لكنه فارق الحياة، متأثراً بجراحه الخطيرة".



وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة في حينها ومباشرة التحقيق في الحادثة، حيث تبين تعرض الفتى للسقوط من بناية قيد الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى وفاته.



وأهاب ارزيقات بالمواطنين لعدم الانجرار وراء الإشاعات، وضرورة الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة.