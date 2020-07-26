نتنياهو: سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي هجوم من أراضيهما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي هجوم من أراضيهما.





وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية اليوم الأحد: "لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا، ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا، الجيش مستعد للرد على أي تهدید كان".





وتابع: "أجري باستمرار جلسات لتقييم الموقف مع وزير الجيش، ورئيس هيئة الأركان العامة، أما الجبهة الشمالية، فنحن نعمل وفقاً لسياسة متسقة، مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكرياً على حدودنا الشمالية".









رام الله - دنيا الوطن