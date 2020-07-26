"الصحة": تسجيل أربع وفيات و330 إصابة بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة التعافي





وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، الخاص بالحالة الوبائية، في فلسطين، إلى تسجيل أربع حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و470 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين بعد إجراء 2206 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضافت: أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات، سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.



وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل، استمر بالانخفاض على أساس يومي، في حين استمرت نسبة التعافي في المحافظة بالارتفاع، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 299 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة بيت لحم 154 حالة تعاف جديدة، 7 محافظة طولكرم، 10 محافظة قلقيلية.



وتابعت، أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 167 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة، أن 12 مريضاً، يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 2 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وسجلت محافظة القدس خلال الـ 24 ساعة الماضية 224 إصابة جديدة، محافظة الخليل 40 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 3 إصابات، محافظة طولكرم 8 إصابات، محافظة بيت لحم 4 إصابات، محافظة جنين 14 إصابة، محافظة نابلس 20 إصابة، محافظة أريحا 11 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات، مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.