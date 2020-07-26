مدير صحة بيت لحم: تعافي 60% من المصابين بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام، انه وبعد عدة اشهر من جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس (كورونا) "كوفيد19" بالتوازي مع الاجراءات الوقائية والدعم والمساندة من وزارة الصحة والاجهزة الامنية، ان محافظة بيت لحم تشهد اليوم تعافي 318 مصابا من اصل 536، ليبلغ عدد المتعافين اكثر من 60% من اجمالي الاصابات.



كما كشف د.اللحام انخفاض المسارات الوبائية من 18 مسارا الى 8 مسارات فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين الى جانب اغلاق صالات الافراح وبيوت العزاء والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية ووعي المواطنين في محافظة السلام بيت لحم.



وفي ذات السياق، تقدم د.شادي اللحام بالشكر والتقدير والاعتزاء لجهود وزارة الصحة ممثلة بالوزيرة د.مي كيله وقادة الاجهزة الامنية والافراد وعديد المؤسسات الوطنية التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم، والتي لولا تظافر الجهود معا لما حققنا هذا الانجاز، متمنيا الاعلان القريب باذن الله عن محافظة خالية من فيروس (كورونا).