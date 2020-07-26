"المالية" تُعلن موعد وآلية صرف رواتب موظفي السلطة ومتنفعي الشؤون الاجتماعية





وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكلاً، وسيصرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكلاً، على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكلاً.





وأضافت: أن يوم غد سيكون مخصصاً لصرف رواتب الصحة والتعليم والأمن، على أن يكون يوم الثلاثاء، لباقي موظفي الدولة، وتحويل مخصص الشؤون الاجتماعية، والذي سيتم الإعلان عن صرف تفاصيله من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن صرف رواتب موظفي السلطة سيبدأ يوم غدٍ الاثنين.