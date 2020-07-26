بعد ساعات من اعتقاله.. سلطات الاحتلال تفرج عن القيادي بحماس حاتم قفيشة





واعتقلت قوات الاحتلال، قفيشة (60 عاماً)، بعد دهم منزله في مدينة الخليل، فجر اليوم، وتفتيشه والتخريب في محتوياته، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وجاء اعتقال قفيشة، خلال حملة مداهمات واعتقالات، شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها أيضاً القيادي في (حماس) نايف الرجوب من الخليل.



رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن القيادي في حركة (حماس) بالخليل، حاتم قفيشة، بعد ساعات قليلة من اعتقاله.