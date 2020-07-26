"المالية" بغزة: صرف رواتب الموظفين يوم الثلاثاء والأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، عن صرف راتب شهر تموز/ يوليو، بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة يومين.
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، عن صرف راتب شهر تموز/ يوليو، بنفس النسبة السابقة، وبنظام الفئات لمدة يومين.
وأضافت في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك): أن الصرف سيكون بعد غد الثلاثاء، لفئة 3000 شيكل فأقل، ويوم الأربعاء لجميع الفئات.
وأكدت، أن الصرف سيكون في بنكي الوطني الإسلامي، والإنتاج الفلسطيني، وجميع فروع بنك البريد.
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