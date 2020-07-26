روسيا: 5765 حالة إصابة جديدة و77 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الأحد، 5765 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أعلن مركز مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 77 حالة وفاة، في انخفاض حاد من 146 وفاة في اليوم السابق.
وقال المركز: إن إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد، ارتفع إلى 812485، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 13269، في حين تعافى 600250 شخصاً حتى الآن.
سجلت روسيا اليوم الأحد، 5765 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أعلن مركز مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 77 حالة وفاة، في انخفاض حاد من 146 وفاة في اليوم السابق.
وقال المركز: إن إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد، ارتفع إلى 812485، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 13269، في حين تعافى 600250 شخصاً حتى الآن.
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