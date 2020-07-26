روسيا: 5765 حالة إصابة جديدة و77 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الأحد، 5765 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما أعلن مركز مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 77 حالة وفاة، في انخفاض حاد من 146 وفاة في اليوم السابق.



وقال المركز: إن إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد، ارتفع إلى 812485، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 13269، في حين تعافى 600250 شخصاً حتى الآن.