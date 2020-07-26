سيكون ملزماً بالمثول أمامها.. المحكمة المركزية تُحدد موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة نتنياهو

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة المركزية في القدس، ستعقد الجلسة التالية لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



ووفق الصحيفة، فإن نتنياهو، سيكون ملزماً بالمثول أمامها للرد على لائحة الاتهام ضده بقضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وتغيّب نتنياهو عن حضور الجلسة الثانية، التي عقدت الأحد الماضي، حيث لم تُلزمه المحكمة بالمثول أمامها، بعكس ما فعلت خلال الجلسة الأولى التي عُقدت في 24 أيار/ مايو الماضي، بحسب قناة (كان).



ويأتي انعقاد جلسات محاكمة نتنياهو على وقع احتجاجات متصاعدة في كبرى المدن الإسرائيلية، وبينها القدس وتل أبيب، تدعو نتنياهو للاستقالة على خلفية اتهامه بالفساد، وفشل حكومته في التعامل مع أزمة (كورونا).