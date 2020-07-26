محافظ أريحا والأغوار يترأس اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى





رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة الاستعدادات؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك.يأتي ذلك، في ظل سريان حالة الطوارئ، من حيث اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين.يشار إلى أن مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. على عبد ربه، أكد أنه تم رفع توصيات للجنة الطورائ العليا، برئاسة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، والجهات الأمنية، فيما يتعلق بالإجراءات، التي يجب اتخاذها خلال فترة عيد الأضحى المباركوقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "بالتأكيد أهم التوصيات، إبقاء الإغلاق، وعدم التنقل بين المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال فترة العيد من عدم الاكتظاظ، وعدم الوصول للمناطق المغلقة".