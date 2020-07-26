أريحا: مصابون بفيروس (كورونا) بدأت عليهم بعض الأعراض الصحية نتيجة الاستهتار





وبيّن في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الطواقم الطبية، قامت بإجراء فحوصات لهم، وحولتهم لمراكز الحجر الصحي.



وأضاف عناني: أنه تم إعطاء هؤلاء المصابين المحاليل الطبية بالوريد والأكسجين، وتم استشارة أطباء بمشفيي أريحا وهوغو تشافيز حول أوضاعهم، مبيناً أن أحدهم يبلغ من العمر (47 عاماً) ولا يعاني من أية أمراض مزمنة ازدادت حالته سوءاً، وفي حال استمر ذلك، سيتم تحويله لمشفى "هوغو تشافيز".



وجدد عناني، التأكيد على ضرورة التزام كافة المصابين ومخالطيهم بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره، وحصره في البؤر التي يتواجد بها.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة أريحا، د. أرب عناني، اليوم الأحد، إن عدداً من المصابين بفيروس (كورونا) في مخيم "عقبة جبر" بدأت تظهر عليهم بعض الأعراض الصحية، نتيجة عدم الاهتمام واستهتارهم بوجود الفيروس.