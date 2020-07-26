طولكرم: 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوعين في بلدة عتيل





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنهم من عدة عائلات، غالبيتهم يعملون في معبر تجاري بمدينة طولكرم، مبيناً أن طواقم الطب الوقائي، تواصل عملها في البلدة، وأنهت رصد الخارطة الوبائية للمصابين.



وأوضح دقة أنه وبناءً على هذه التطورات، قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق البلدة من الجمعة وحتى يوم غد الاثنين؛ للحد من انتشار الفيروس.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية عتيل، نشأت دقة: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلدة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وصل إلى 22.