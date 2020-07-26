طولكرم: 22 إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوعين في بلدة عتيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية عتيل، نشأت دقة: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلدة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وصل إلى 22.
قال رئيس بلدية عتيل، نشأت دقة: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلدة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وصل إلى 22.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنهم من عدة عائلات، غالبيتهم يعملون في معبر تجاري بمدينة طولكرم، مبيناً أن طواقم الطب الوقائي، تواصل عملها في البلدة، وأنهت رصد الخارطة الوبائية للمصابين.
وأوضح دقة أنه وبناءً على هذه التطورات، قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق البلدة من الجمعة وحتى يوم غد الاثنين؛ للحد من انتشار الفيروس.
وأوضح دقة أنه وبناءً على هذه التطورات، قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق البلدة من الجمعة وحتى يوم غد الاثنين؛ للحد من انتشار الفيروس.
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