لجنة الطوارئ بالقدس: نُسجّل الأرقام الأعلى يومياً بعدد المصابين بفيروس (كورونا)





وأشار إلى أن الإصابات، تتجاوز 100 في كل يوم منذ بداية شهر حزيران/ يونيو، حيث وصل مجمل الإصابات إلى 2567 إصابة.



وأوضح الغول في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن الوضع في مدينة القدس، مقلق وغير مريح، رغم الانخفاض في المناسبات الاجتماعية بالمدينة، مبيناً أن الإصابات التي تسجل يومياً هي من نتائج المشاركة بالمناسبات التي تمت خلال الفترة السابقة.



وأشار إلى وجود عدد من الحالات الخطرة التي يتم متابعتها في المشافي و150 إصابة بحالة متوسطة، تتواجد بالفنادق والمنازل، منوهاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من حالات التعافي، حيث سجلت أكثر من 400 حالة خلال اليومين الماضيين.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو لجنة الطوارئ في القدس، منير الغول، إن مدينة القدس تسجل الأرقام الأعلى يومياً بعدد المصابين بفيروس (كورونا) حيث سجل بالأمس 167 إصابة جديدة بالفيروس.