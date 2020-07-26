



وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: أن المحامين على اتصال معه، ويجري ترتيب اتصال له مع عائلته.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، استمرار حملة المطالبة بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان، كمال أبو وعر، بعد أن تم إعلان تعافيه من إصابته بفيروس (كورونا).وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن الأسير أبو وعر، يتواجد فيما تسمى عيادة (سجن الرملة) بوضع صحي مستقر.