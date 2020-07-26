قيادي بـ "فتح" يعلق على استهداف المقدسيين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي





وطالب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، المجتمع الدولي بضرورة وضع حدٍ لهذا التحدي الإسرائيلي، لكافة القوانين الدولية وفرض عقوبات عليها.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني: إن الاستهداف الإسرائيلي اليومي للقيادات المقدسية، وعلى رأسهم المحافظ عدنان غيث، وكوادر حركة فتح في المدينة المحتلة، يأتي ضمن معركة السيادة، التي تقوم بها حكومة الاحتلال.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: أن حكومة الاحتلال، تمارس سياسة عنصرية في القدس، وتسعى لعزلها عن واقعها الفلسطيني، مؤكداً أن المقدسيين استطاعوا أن يفرضوا سيادة يومية في المدينة، ولهذا يسعى الاحتلال لكسر إرادة شعبنا.وأوضح الفتياني، أن استمرار توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي، وخاصة في القدس المحتلة، يأتي أيضاً ضمن مخطط القدس الكبرى، ومعركة السيادة، ولإجبار المقدسيين على الرحيل من منازلهم لخلق أغلبية يهودية.