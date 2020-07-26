الشرطة والنيابة تُحققان بملابسات مقتل مواطن بإطلاق نار في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة والنيابة العامة، اليوم، التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن بإطلاق النار عليه من بندقية خرطوش بقرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناءً على إشارة وصلت مساء أمس إلى عمليات شرطة محافظة قلقيلية، حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، مصاباً بجروح خطيرة برصاص من نوع خرطوش، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة وقسم التحقيقات إلى المشفى، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، أعلن الأطباء عن وفاته، وذلك بعد محاولة من الأطباء لإنقاذ حياته.



وأضاف بأن النيابة العامة، قررت تحويل الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح، مؤكداً أنه تم التحفظ على المشتبه به بإطلاق النار من قبل جهاز المخابرات العامة.