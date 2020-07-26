"كهرباء" غزة تكشف أسباب العجز الكبير وتدعو لترشيد الاستهلاك





وأضافت في تنويه وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يأتي ذلك في ظل أن المتوفر من كهرباء قرابة (180) ميجاوات، وهي كمية قليلة جداً لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء.



وتابعت: وعليه تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة، وسد جزء من العجز الناتج عن الاحتياج الكبير للطاقة، وهي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل ذلك.



ودعت الشركة جمهور المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وخاصة أجهزة التكييف والبرادات، وعدم تشغيلها بشكل مفرط ومبالغ فيه، وذلك مراعاة للوضع العام وحاجة الناس المتزايدة للكهرباء، خاصة في تلك الأوقات من العام، والتي تعد من أشهر الذروة.



وختمت شركة توزيع الكهرباء بيانها، بأنها تأمل الاستجابة لدعوتها والامتثال لتعليماتها، تحقيقاً للمصلحة العامة وتلبية لحاجة قطاع عريض من المواطنين، حيث إنها تبذل جهوداً كبيرة منذ انطلاق حملتها الخاصة بخفض الفاقد الكهربائي، وتنظيم شبكات الكهرباء #مسؤوليتك_تحميها، وذلك للتصدي للانتهاكات والتعديات، التي تحرم المواطنين من حقوقهم، وتؤدي لزيادة كبيرة في الأحمال، وبالتالي ينعكس ذلك على جدول الكهرباء.



وقالت: إن الشركة تهيب بالجميع التكافل والتعاون للاستمرار بتقديم تلك الخدمة في أحسن صورها وبشكل عادل ومتساو للجميع، كما تدعو الشركة الجميع للإبلاغ عن أي تعديات أو طوارئ في موضوع الكهرباء، بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الأحد، بأن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الحارة، وخاصة في فترات الذروة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.