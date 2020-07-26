بحر يستنكر اختطاف قيادييْن بحماس من الخليل ويدعو لاستراتيجية وطنية لوقف جرائم الاحتلال

أحمد بحر

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر القيادي بحركة (حماس)، د. أحمد بحر، سياسات الاحتلال الإسرائيلي في استهدافِ قيادات حماس، مُديناً اختطاف قوات الاحتلال فجر اليوم القياديين حاتم قفيشة ونايف الرجوب، من محافظة الخليل.



واعتبر بحر في بيانٍ صحفي اليوم الأحد؛ وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يتعمد اختطاف هذه القيادات، بين الفينة والأخرى؛ لعزلهم عن أبناء شعبهم وإبعادهم عن قضايا مجتمعهم.



وحذر من خطورة استمرار جرائم الاحتلال بحقهم، مشيراً إلى أن الاحتلال، يرتكب مخالفات مركبة بحق القوانين والمواثيق الدوليةِ والشرائع السماوية، باختطافِ القادة وتعطيل دورهم.