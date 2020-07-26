سلطات الاحتلال تُمدد اعتقال فتاة من قرية "نزلة زيد" جنوب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال فتاة من قرية نزلة زيد، بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.



وذكر والد الفتاة ريما عبد الفتاح زيد الكيلاني (16 عاماً) في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال مددت اعتقالها بقسم التحقيق في مستوطنة (أرئيل) لمدة أربعة أيام، بعد توجيه تهم باطلة بحقها.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الفتاة يوم الأمس، أثناء مرورها على حاجز عسكري (أم الريحان) المقام على أراضي القرية بمنطقة يعبد.