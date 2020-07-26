شاهد: وزيرة الصحة تُوجه رسالة لأهالي محافظة الخليل بشأن (كورونا)





وقالت في الرسالة التي نشرتها محافظة الخليل عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الإصابات في المحافظة آخذة بالانخفاض.





وأضافت: قبل أسبوعين تعدت الإصابات الجديدة 500 حالة جديدة، واليوم نسجل 64 حالة إصابة فقط، مما يشير إلى انخفاض في عدد الإصابات اليومية.





وطالبت الوزيرة أهالي محافظة الخليل الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية.





رام الله - دنيا الوطنوجهت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، رسالة إلى أهالي محافظة الخليل، بشأن الحالة الوبائية وفيروس (كورونا).