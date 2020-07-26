"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت الوزارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حالة الوفاة الجديدة، للمواطن مازن الدغلاوي (61 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وقبل هذه الحالة، أفادت "الخارجية" بتسجيل 197 حالة وفاة، و3856 إصابة (منها 54 في أميركاً)، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة.