محافظ قلقيلية: ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.
وقالت محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات المصابة موزعة في قلقيلية بواقع أربع إصابات، و"عزبة سلمان" بواقع إصابتين.
وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 139 إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.
وقالت محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات المصابة موزعة في قلقيلية بواقع أربع إصابات، و"عزبة سلمان" بواقع إصابتين.
وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 139 إصابة.
التعليقات