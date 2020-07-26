محافظ قلقيلية: ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وقالت محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن الحالات المصابة موزعة في قلقيلية بواقع أربع إصابات، و"عزبة سلمان" بواقع إصابتين.



وبذلك، يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 139 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.