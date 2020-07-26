الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين بينهم نائبان في المجلس التشريعي.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت النائبين في المجلس التشريعي حاتم قفيشة ونايف الرجوب، عقب دهم منزليهما في بلدة دورا جنوباً، وتفتيشهما، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: وجدي معين الشنطي، ومحمد نور ياسين، ووسام حمادة ياسين، من قلقيلية، وجميعهم يبلغون من العمر (20 عاماً).



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد يوسف عرفة (35 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد احتجازه على حاجز (الكونتينر) مع مركبته لساعات.



وشهدت الفترة الأخيرة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، طالت بعض النواب في المجلس التشريعي، وقيادات من حركة (حماس)، كان آخرهم النائب نزار رمضان، والقيادي عيسى الجعبري.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل، وتفتيشها، وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.