محافظ جنين يغلق بلدة "يعبد" 48 ساعة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ، جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق بلدة "يعبد" لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم.
قرر محافظ، جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق بلدة "يعبد" لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم.
يأتي ذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلدة، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر (فيسبوك).
وأضاف: عليه ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.
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