محافظ جنين يغلق بلدة "يعبد" 48 ساعة بعد تسجيل 11 إصابة جديدة





يأتي ذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البلدة، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر (فيسبوك).





وأضاف: عليه ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ، جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق بلدة "يعبد" لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم.