شؤون فلسطينية

مستشار وزير الخارجية يتحدث عن العالقين والتنسيق الفلسطيني المصري وفتح معبر رفح

مستشار وزير الخارجية يتحدث عن العالقين والتنسيق الفلسطيني المصري وفتح معبر رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار وزير الخارجية، د. أحمد الديك، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من العالقين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه تبقى لدينا أعداد قليلة من العالقين في بعض الدول، خاصة الدول التي لم تصلها رحلات إجلاء مثل بنغلادش، السودان، البحرين، الصومال، ولدينا التزام تجاه الأعداد القليلة من العالقين، ونعمل عل مدار الساعة من أجل وصولهم إلى أرض الوطن.

وقال الديك: لدينا أعداد قليلة ممن سجلت ولم تحجز، خاصة من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وأمريكا، ولدينا التزام واضح تجاههم، وهناك أعداد من الطلبة العسكريين والمدنيين، الذين لم يسجلوا سابقاً، وتخرجوا خلال الفترة الأخيرة، من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدّد على أننا "نتابع على مدار الساعة مناشداتهم ومعاناتهم والثقل الأساسي لهم يتركز في تركيا، والجزائر، والإمارات والسودان.

وقال مستشار وزير الخارجية: "لا يزال التنسيق المصري الفلسطيني متواصلاً لإطلاق حملة إجلاء واسعة وكبيرة وواسعة النطاق، ولدينا تأكيدات جدية من مصر، بأنها لن تتخلى عن أبناء شعبنا الفلسطيني العالقين من قطاع غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد رد مصري، حول إطلاق هذه الرحلات مثل ما حدث مع أبناء شعبنا في الضفة الغربية. 

وأضاف: لدى السلطات المصرية معايير، ووفق هذه المعايير، حتى الآن عملية سفر أعداد من أبناء شعبنا من قطاع غزة الموجودين في الخارج، والذين يناشدون للتوجه إلى مصر متواصلة، وكان آخرها المغرب وعُمان، حيث وصل 350 عالقاً من أبناء شعبنا في القطاع، وهم موجودون في مصر، وينتظرون فتح المعبر. 

وشدد على أن القضية الأساسية في عملية إجلائهم، تتعلق بفتح معبر رفح، ولذلك العالقون يناشدون كل الأطراف بما فيها حماس، التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني، بالإسراع بفتح المعبر، حتى يتمكنوا من التوجه لغزة، والالتحاق بذويهم.

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