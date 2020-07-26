شؤون فلسطينية

استمرار الإغلاق.. "الطب الوقائي" يُقدم توصيات للجنة الطوارئ العليا بشأن عيد الأضحى

استمرار الإغلاق.. "الطب الوقائي" يُقدم توصيات للجنة الطوارئ العليا بشأن عيد الأضحى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. على عبد ربه، أنه تم رفع توصيات للجنة الطورائ العليا، برئاسة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، والجهات الأمنية، فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "بالأمس اجتمعت لجنة الوبائيات، وناقشت كل الأمور وكل المعطيات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يتعلق بما يتم اتخاذه من إجراءات في مجال التخفيف من انتشار الفيروس، والتقليل من نقل العدوى خلال فترة الأعياد.

وأضاف عبد ربه: نرفع التوصيات للجنة الطورائ العليا والجهات الأمنية، والقرار يعود لرئيس الوزراء، مشدداً على أن التوصيات تصب في حماية المواطنين والحد من انتشار هذا الفيروس والوباء.

وقال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة: "بالتأكيد أهم التوصيات، إبقاء الإغلاق وعدم التنقل بين المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال فترة العيد من عدم الاكتظاظ، وعدم الوصول للمناطق المغلقة".

وتابع عبد ربه: هذا بالإضافة إلى موضوع التزاور، وما يمكن أن يؤدي إلى نقل العدوى، وأخذ بعين الاعتبار صلاة العيد، والتعامل مع المجازر، وكل الآليات نوقشت، وننتظر غداً اجتماع لجنة الطوارئ العليا، وما سيصدر عنها من قرارات.

في السياق، قال مسؤول الطب الوقائي بوزارة الصحة: إن عدد الإصابات الاجمالي بفيروس (كورونا) في فلسطين منذ بداية الجائحة وصل إلى حوالي 13 ألف إصابة و78 حالة وفاة حتى اللحظة.

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