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دولي

كوستاريكا: تسجيل رقم قياسي للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

كوستاريكا: تسجيل رقم قياسي للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت كوستاريكا، اليوم الأحد، رقماً قياسياً للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت البلاد 931 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وفق ما قالت وزارة الصحة في البلاد، فيما سجلت 11 وفاة يوم السبت، وذلك في رقم قياسي للإصابات والوفيات اليومية.

وفي المجمل، سجلت كوستاريكا 98 حالة وفاة، و14600 حالة إصابة، فيما رصدت السلطات 72% من حالات الإصابة المؤكدة، منذ بداية الشهر الجاري.

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