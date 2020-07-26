أستراليا: حالات الوفاة تُسجّل رقماً قياسياً وقفزة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)





كما سجلت أعداد الوفيات بالفيروس، رقماً قياسياً، وفق ما قال دنيال أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية.





وسجلت الولاية 459 إصابة جديدة بالفيروس، في ثاني أكبر عدد يومي للإصابات، فيما سجلت أيضاً 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة.





ويعد هذا الرقم أكبر عدد يومي لضحايا الفيروس في أستراليا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في فيكتوريا، ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، أكثر من 14400 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت أستراليا، اليوم الأحد، قفزة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.