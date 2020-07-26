ألمانيا: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) و305 حالات إصابة جديدة

وأوضح المعهد، أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة؛ ليظل العدد ثابتاً عند 9118.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) بالبلاد منذ أن بدأ الفيروس بالتفشي إلى 205269، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.