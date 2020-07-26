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دولي

كوريا الشمالية: "حالة طوارئ قصوى" بعد رصد أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)

كوريا الشمالية: "حالة طوارئ قصوى" بعد رصد أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد، "حالة طوارئ قصوى" لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما عقد الزعيم كيم جونج أون، اجتماعاً طارئاً بعد الاشتباه في إصابة شخص بفيروس (كورونا) عقب عودته من كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني هذا الشهر.

وإذا تأكدت إصابته فستكون أول حالة تقر بها السلطات الكورية الشمالية التي تقول حتى الآن إن البلاد لم ترصد أي إصابات مؤكدة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم أعلن حالة الطوارئ وفرض العزل العام على مدينة كايسونج الحدودية واصفا ما حدث بأنه "وضع حرج يمكن فيه القول إن الفيروس الخبيث قد دخل البلاد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأوضحت الوكالة أن شخصاً انشق وفر إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أعوام عاد عبر الحدود الحصينة التي تقسم البلدين وهو يحمل أعراض مرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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