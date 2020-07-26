قوات الاحتلال تعتقل القياديين بحماس نايف الرجوب وحاتم قفيشة في الخليل



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس السبت، فتاة من قرية نزلة زيد جنوبي مدينة جنين، لدى مرورها على حاجز (أم الريحان) العسكري.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، القياديين في حركة (حماس)، حاتم قفيشة ونايف الرجوب من الخليل، بعد دهم منزليهما.ووفق ما نقلت مصادر محلية، فإن الرجوب اعتقل من منزله في مدينة دورا في محافظة الخليل، وقفيشة اعتقل من مدينة الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال، عدداً آخر من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية، حيث اعتقلت الشقيقين ربحي وأحمد الأسمر عند طريق الوادي في القدس، بينما اعتقلت مواطنين اثنين في مدينة قلقيلية.